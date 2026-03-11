Perugia | Ostellari in piazza per il Sì al referendum

A Perugia, il sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Ostellari, ha partecipato a un evento pubblico a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia. La sua presenza ha attirato l’attenzione di diverse persone che si sono radunate in piazza per ascoltare il suo intervento. L’iniziativa si inserisce in una più ampia campagna di sensibilizzazione sulla consultazione referendaria.

La campagna per il referendum sulla giustizia si intensifica a Perugia con l’arrivo del sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Ostellari. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 marzo alle ore 17 presso l’Hotel Plaza in via Palermo 88. L’incontro, organizzato dalla Lega Umbria, mira a spiegare ai cittadini i motivi per votare sì alla riforma costituzionale prevista per le giornate del 22 e 23 marzo. Oltre a Ostellari, sul palco saranno presenti l’avvocato Valter Biscotti e il senatore Simone Pillon, membri del Comitato Referendario della regione. Il segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti e l’onorevole Virginio Caparvi completeranno la rosa degli interventi, mentre Lorenzo Mattioni assumerà il ruolo di moderatore del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia: Ostellari in piazza per il Sì al referendum Articoli correlati Referendum giustizia, la Lega porta Ostellari a Perugia: "Opportunità storica, votate sì"Il fronte del sì porta a Perugia Andrea Ostellari, sottosegretario al Ministero della Giustizia, per il referendum costituzionale sulla giustizia. Leggi anche: Padova: Ostellari e Micalizzi si sfidano sul referendum Aggiornamenti e notizie su Perugia Ostellari in piazza per il Sì... Discussioni sull' argomento Referendum giustizia, la Lega porta Ostellari a Perugia: Opportunità storica, votate sì; Referendum, il sottosegretario Ostellari a Perugia per illustrare i motivi del SÌ; I motivi del SÌ, giovedì 12 marzo a Perugia il sottosegretario Ostellari; Referendum giustizia, la Lega porta Ostellari a Perugia: 'Opportunità storica, votate sì'. Referendum, il sottosegretario Ostellari a Perugia per illustrare i motivi del SÌI motivi del SÌ, giovedì 12 marzo l’evento della Lega a Perugia sul referendum giustizia con il sottosegretario Ostellari PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo – Si terrà giovedì 12 marzo alle ore 17.00 ... etrurianews.it TODI-PERUGIA Quando alla tragedia si aggiunge tragedia Il loro proprietario è volato sul ponte e per questi due tesori che fino a ieri erano amati e coccolati si sono aperte le porte del box del canile.... Non li possiamo condannare a vita . masc facebook Pallavolo Mercato - Perugia sta valutando l'ingaggio di Natasza Ornoch x.com