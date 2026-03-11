Una nuova tecnologia di chiusura delle scarpe da fondo viene adottata anche nelle performance di sci nordico di alto livello. Questa chiusura speciale mira a migliorare il comfort e il controllo durante l’attività. Le scarpe sono progettate per offrire una calzata più stabile e sicura, rispondendo alle esigenze di atleti professionisti e appassionati che cercano prestazioni più precise.

Il sogno di ogni sciatore di fondo è avere ai piedi scarpe perfettamente avvolgenti. Non un'illusione, ma una realtà: il merito è della tecnologia BOA® PerformFit™ Wrap che, oltre al lusso della comodità, permette soprattutto di avere il massimo controllo del gesto atletico. Un elemento essenziale per appassionati, ma ancora di più per agonisti e professionisti delle discipline dello sci nordico. Lo abbiamo visto in Coppa del Mondo e durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: sempre più atleti che si sono aggiudicati podi e vittorie sono scesi in pista con scarpe dotate di questo sistema di chiusura. Il motivo? La calzata precisa e regolabile avvolge uniformemente il piede riducendo i punti di pressione e ottimizzando la trasmissione di potenza, in termini pratici questo equivale a un rilevante vantaggio competitivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Performance da campioni con le scarpe da fondo a chiusura speciale

