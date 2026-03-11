Perego di Cremnago | Industria sicurezza e innovazione ambiti inseparabili

A Cremnago, un rappresentante del settore industriale ha sottolineato l'importanza di unire i temi di economia, sicurezza e innovazione, considerandoli elementi imprescindibili di una strategia a lungo termine. Durante un evento a Verona, ha affermato che questi ambiti devono lavorare insieme per migliorare la competitività e l’autonomia delle nazioni. La sua dichiarazione evidenzia come siano strettamente collegati e non più separabili.

Verona, 11 mar. (Adnkronos) - "Economia, sicurezza e innovazione non possono più essere considerati ambiti distinti, ma devono integrarsi in una visione strategica di lungo periodo per rafforzare competitività e autonomia dei paesi". A sottolinearlo è Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, in un videomessaggio trasmesso nel corso della quinta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese organizzata da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere e in programma a Verona fino al 13 marzo. "Per molto tempo abbiamo considerato economia, sicurezza e innovazione come ambiti distinti.

