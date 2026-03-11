Perde il controllo del camion e finisce nel fosso | due giovani trasportati in ospedale

Un incidente si è verificato nel Ravennate quando un camion ha perso il controllo finendo in un fosso. Due giovani sono rimasti lievemente feriti e trasportati in ospedale. L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì, poco dopo un altro scontro tra due veicoli che si era verificato nella stessa zona.

Si conta un altro incidente stradale nel Ravennate, dopo lo scontro fra due veicoli avvenuto nella mattinata di mercoledì. Stavolta tutto è avvenuto attorno alle 16 nella zona di Alfonsine, in via Torretta, all'altezza del civico 71. Qui per cause in corso di accertamento da parte della Polizia.