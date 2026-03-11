Perché va di moda l' e-commerce? Ne parla Gabriele Sartori

L’e-commerce sta vivendo un momento di grande crescita e sempre più persone scelgono di acquistare online. Gabriele Sartori spiega che questa tendenza si manifesta in diversi settori, con clienti che preferiscono la comodità di fare acquisti senza uscire di casa e aziende che investono nel digitale per raggiungere un pubblico più vasto. La diffusione di dispositivi mobili e metodi di pagamento rapidi contribuiscono a questo fenomeno.

"Immagina di voler imparare a cucinare. Preferiresti imparare da qualcuno che cucina ogni giorno, che ha lavorato in una cucina vera, che sa cosa vuol dire gestire un servizio completo in una serata affollata, oppure da qualcuno che ha letto tutti i libri di cucina che esistono e ti spiega le ricette con grande sicurezza, ma non ha mai cucinato per nessuno nella sua vita?", di e- commerce, ormai sempre più di moda, ne parla Gabriele Sartori - imprenditore digitale. Su molte Testate come Forbes o Repubblica- racconta il suo punto di vista. "Nel mondo dell'e-commerce, ogni giorno, migliaia di persone scelgono inconsapevolmente la seconda opzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

