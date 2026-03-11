Perché Meloni ha cominciato a esporsi di più sul referendum

La premier ha aumentato la sua presenza pubblica sul referendum, probabilmente per contenere le conseguenze di alcune scelte dei suoi alleati. La sua strategia si traduce in un impegno più diretto e visibile sui temi legati alla consultazione popolare. Questa mossa si inserisce in un quadro più ampio di gestione delle relazioni politiche e delle posizioni interne al governo.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha iniziato a esporsi in prima persona sul referendum per la riforma della magistratura. Lo ha fatto con un video di quasi 14 minuti pubblicato lunedì sui suoi canali social, per provare a rendere la campagna per il Sì più efficace di com’è stata finora e mobilitare così l’elettorato. Ne avrebbe però fatto volentieri a meno: il suo intervento diretto rende infatti più politico il voto del 22 e del 23 marzo, mentre Meloni avrebbe voluto che l’opinione pubblica si concentrasse sul merito della riforma, slegando l’esito della consultazione da un giudizio sul suo governo. Finora Meloni aveva molto limitato i suoi interventi pubblici sulla riforma della magistratura, affidando il compito di fare campagna ai suoi ministri e alla maggioranza, sempre con l’indicazione di non politicizzare il referendum. 🔗 Leggi su Ilpost.it

