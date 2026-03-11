Perché gli 83 punti di Adebayo dovrebbero preoccupare l' Nba

Gli 83 punti di Adebayo hanno attirato l'attenzione dell'Nba, anche se la partita si è disputata contro una squadra che ha permesso di segnare molti punti e ha adottato una strategia di fallo sistematico nell'ultimo quarto. La prestazione ha suscitato discussioni sui livelli di competitività e le modalità con cui si sono raggiunti quei numeri, evidenziando le dinamiche di gioco in quel match.

Fu vera gloria? Se lo chiedeva il Manzoni ne "il cinque maggio" e si riferiva a Napoleone Bonaparte. Se lo chiede il mondo della pallacanestro la mattina dopo riferendosi agli 83 punti segnati da Bam Adebayo contro Washington. La notizia Nba che diventa virale sui social media, la festa al Kaseya Center di Miami, i libri dei record aggiornati, i nomi di Wilt Chamberlain e Kobe Bryant tirati in ballo, i click su internet, gli applausi, le docce di champagne, le celebrazioni che nemmeno gli Heat avessero vinto il titolo, ma poi cosa rimane? L'evento inatteso, epocale, ha venduto il prodotto alla grande in tempo reale. Il pubblico sugli spalti s'è esaltato, s'è trovato senza preavviso nel posto giusto al momento giusto. Ogni record va contestualizzato e soppesato Assolutamente sì. Però deve valere per tutti. Analizziamo le prime tre prestazioni di sempre di cui si sta tanto parlando (i 100 punti di Chamberlain, gli 81 punti di Kobe e soprattutto gli 83 di Adebayo di questa nott