Per il contributo affitti 135mila euro E 14 alloggi popolari in via Cremona

L’amministrazione di Montemurlo ha destinato 135 mila euro per il contributo affitti e ha messo a disposizione 14 alloggi popolari in via Cremona. Nel bilancio di previsione 2026, il secondo obiettivo principale è l’aumento dei servizi rivolti ai cittadini. Questi interventi sono stati annunciati come parte delle misure di sostegno alla casa e di miglioramento dei servizi pubblici.

Sostegno alla casa. Il secondo macro obiettivo, individuato dall'amministrazione di Montemurlo nel bilancio di previsione 2026, è quello dell'incremento dei servizi ai cittadini. "E' una volontà che manteniamo invariata negli anni perché da qui passa la qualità della vita e il benessere delle persone - spiega il sindaco Calamai -. Questo positivo trend negli anni ha trasformato Montemurlo, rendendo la nostra città un luogo di vita, di servizi, di lavoro, in controtendenza rispetto alle origini di quella che era considerata solo una città dormitorio". Dunque il Comune di Montemurlo continua a spingere a 360 gradi sul fronte delle politiche dell'abitare e scolastiche, della lotta alla dispersione, del sostegno alle politiche sociali, ma anche su sport, cultura promozione del territorio, sulla legalità.