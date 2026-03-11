Peppe Talamonti | nuova guida per il commercio piceno

Il 11 marzo 2026, alle ore 21:56, la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto ha ufficializzato Peppe Talamonti come nuovo presidente di Confesercenti Ascoli-Fermo. L’evento si è svolto alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del settore commerciale locale. Talamonti assume il ruolo di guida per il commercio piceno, con l’obiettivo di rappresentare e sostenere le attività commerciali della zona.

Il 11 marzo 2026, alle ore 21:56, la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto ospita l’ufficializzazione di Peppe Talamonti come nuovo presidente di Confesercenti Ascoli-Fermo. L’evento si svolge nel corso del convegno dedicato alla Blue Economy, segnando un passaggio di consegne da Angela Velenosi a una nuova guida per il commercio locale. La nomina avviene in un contesto di sfida economica e sociale, dove i dati indicano un calo delle presenze turistiche da 1,6 milioni nel 2004 a 845 mila nel 2020, e una riduzione degli alberghi da 142 a 75 unità in venticinque anni. La città di San Benedetto viene descritta dal neo-presidente come la più bella al mondo per qualità della vita, ma minacciata dalla trasformazione di strutture ricettive in appartamenti residenziali che rischiano di spegnere il tessuto commerciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Peppe Talamonti: nuova guida per il commercio piceno Articoli correlati Ascoli Piceno, nuova aggressione agli infermieri del Pronto SoccorsoNuova aggressione ai lavoratori del Pronto Soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. “Radix”, è Ascoli Piceno la nuova città identitaria raccontata da Sylos Labini: il viaggio continua domani su Rai3La ”Città delle Cento Torri”, simbolo della potenza delle sue famiglie nobiliari nel Medioevo, molte delle quali svettano ancora sul suo bellissimo...