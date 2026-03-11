Pensavo Peccioli Si riapre la finestra sul mondo

A Peccioli si riapre il festival Pensavo Peccioli, dedicato a incontri e presentazioni. L’evento è organizzato dalla Fondazione Peccioliper in collaborazione con il Post e vede come curatore Luca Sofri. La manifestazione torna a coinvolgere il pubblico con appuntamenti e discussioni, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulla cultura e l’attualità.

PECCIOLI Torna a Peccioli Pensavo Peccioli, il festival di incontri e presentazioni a cura di Luca Sofri e organizzato dalla Fondazione Peccioliper in collaborazione con il Post. Per tre giorni scrittori, giornalisti e altri ospiti si incontrano per parlare di libri, informazione e delle cose che succedono nel mondo. Il programma si svolge tra Palazzo Senza Tempo, la Galleria dei Giganti e il cinema Passerotti, tre luoghi ormai abituali per gli appuntamenti culturali del paese. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono Walter Veltroni, Michele Serra, Niccolò Ammaniti, Pietro Grasso, Anna Foa, Stefania Auci, Marco Malvaldi, Chiara Gamberale, Giancarlo De Cataldo, Riccardo Staglianò, Claudio Cerasa, insieme ad altri autori e giornalisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pensavo Peccioli Si riapre la finestra sul mondo Articoli correlati Pensavo PeccioliDal 27 al 29 marzo 2026 torna per la sesta edizione , il festival diretto da Luca Sofri, con eventi e ospiti per guardare le cose del mondo e dare... Pensavo Peccioli, tre giorni per capire il presente intorno a noiScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Torna nel borgo...