Pellegrino vale 28 milioni | il Parma cresce

Il valore di mercato del giovane attaccante Mateo Pellegrino ha raggiunto i 28 milioni di euro, secondo le stime aggiornate. Questa valutazione colloca il Parma in una posizione di rilievo all'interno della Serie A e a livello globale. L'analisi dei dati economici rivela un modello gestionale basato sulla proprietà dei cartellini e su una rosa snella ma competitiva. La società emiliana si posiziona undicesima nel campionato italiano per valore complessivo della rosa. La crescita del capitale umano come motore economico. Mateo Pellegrino rappresenta oggi il simbolo tangibile di un progetto sportivo che punta sulla valorizzazione interna piuttosto che sull'acquisto costoso di nomi affermati.