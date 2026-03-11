Pellegrini Juve | perchè i bianconeri sono interessati al centrocampista? Come sta andando alla Roma e cosa potrebbe portare

La Juventus sta monitorando il centrocampista che attualmente gioca con la Roma e il suo contratto scade a breve. La dirigenza bianconera considera il suo profilo per rafforzare il reparto mediano e rispondere alle richieste dell’allenatore. La valutazione riguarda le caratteristiche e le prestazioni del giocatore in questa stagione, senza yet precisare eventuali sviluppi futuri.

Pellegrini Juve, la dirigenza valuta il profilo in scadenza di contratto per rinforzare il reparto mediano e accontentare le richieste del mister. La Juventus progetta le mosse per la prossima sessione estiva di mercato. I fitti dialoghi per il rinnovo contrattuale di Luciano Spalletti sono ormai entrati nel vivo e il tecnico ha avanzato delle richieste molto precise alla società. Per tornare a competere ad altissimi livelli in ogni singola competizione, l'allenatore ha richiesto 6 rinforzi mirati, tutti con un identikit ben definito e funzionale al suo progetto. La dirigenza sonda il mercato alla ricerca di occasioni vantaggiose. Sui taccuini degli uomini mercato è comparso un nome nuovo per la trequarti.