Pellegrini Juve a zero Tuttosport | il club si è informato per il romanista Da cosa può dipendere il suo arrivo

Da juventusnews24.com 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club ha fatto alcune verifiche per un possibile acquisto di Pellegrini, calciatore in forza alla Roma. In passato, ha mostrato interesse per il giocatore e ora si stanno esplorando le modalità di un eventuale trasferimento senza un costo di acquisto. La trattativa non è ancora ufficiale e restano da definire i dettagli. La situazione rimane in fase di valutazione da parte del team.

Portiere Juve: Di Gregorio può restare, si cerca un’occasione da affiancargli. L’identikit è preciso Senesi alla Juve, Comolli ha presentato la prima offerta scritta. Tutti i dettagli Mercato Juve: possibile tesoretto da 57 milioni. Ecco come sarebbe reinvestito Calciomercato Juve: i 6 obiettivi per rinforzare la rosa. Tutti i nomi condivisi con Spalletti Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. Come è andata Juventus Next Gen Vis Pesaro, Stellone fa i complimenti a Brambilla: «La sua squadra gioca molto bene e ha calciatori forti» Brambilla dopo il ko con la Vis Pesaro: «Oggi una delle prestazioni più belle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pellegrini juve a zero tuttosport il club si 232 informato per il romanista da cosa pu242 dipendere il suo arrivo
© Juventusnews24.com - Pellegrini Juve a zero (Tuttosport): il club si è informato per il romanista. Da cosa può dipendere il suo arrivo

Articoli correlati

Yildiz Juve, le richieste del turco per il rinnovo. Il suo futuro può dipendere dalla Champions e da… VlahovicCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...

Ottolini Juve, Tuttosport svela perché il club ha puntato su di lui: ‘Ministro degli Esteri’. Può essere presentato stasera alla squadraAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera.

Aggiornamenti e notizie su Pellegrini Juve

Temi più discussi: Roma, chi gioca e chi no contro la Juve: Pellegrini, Pisilli, Zaragoza, Malen, Wesley, Ghilardi…; Roma - Juventus (3-3) Serie A 2025; Roma-Juve, le pagelle: Pisilli strizza l'occhio a Gattuso, 7. Perin, serata da 5; Roma-Juventus 3-3: Gatti rovina la festa romanista, Spalletti rimonta Gasp nel recupero.

pellegrini juve pellegrini juve a zeroCelik e Pellegrini verso l’addio alla Roma: la Juve pensa al doppio colpo a parametro 0Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano da Trigoria, l’estate della Roma potrebbe aprirsi con diverse separazione pesanti, sia dal punto di vista tecnico che simbolico. Fra queste emergerebbero d ... it.blastingnews.com

Roma, Pellegrini commenta il 3-3 con la Juventus: Delusi dal risultato, non dalla vogliaLorenzo Pellegrini, qualche giorno dopo il 3-3 contro la Juventus, commenta così il risultato della Roma con il vantaggio dilapidato nel finale: Attraverso il suo profilo Instagram, ... tuttojuve.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.