Pellegrini Juve a zero Tuttosport | il club si è informato per il romanista Da cosa può dipendere il suo arrivo

Il club ha fatto alcune verifiche per un possibile acquisto di Pellegrini, calciatore in forza alla Roma. In passato, ha mostrato interesse per il giocatore e ora si stanno esplorando le modalità di un eventuale trasferimento senza un costo di acquisto. La trattativa non è ancora ufficiale e restano da definire i dettagli. La situazione rimane in fase di valutazione da parte del team.

