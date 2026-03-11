Peaky Blinders il film | Io Cillian Murphy e i demoni della guerra

Dopo quattro anni dall’ultima stagione, il film Peaky Blinders: The Immortal Man arriva su Netflix, diretto da Tom Harper e ambientato all’inizio della seconda guerra mondiale. La narrazione si concentra su Cillian Murphy, protagonista della serie, mentre affronta i demoni della guerra. La produzione riprende i personaggi e le atmosfere del celebre drama, portando la storia nella nuova era storica.

A quattro anni di distanza dalla fine della sesta stagione, Steven Knight ci riporta a Birmingham, questa volta all’inizio della seconda guerra mondiale, per Peaky Blinders: The Immortal Man, film diretto da Tom Harper dal 20 marzo su Netflix. Al centro sempre lui: il Tommy Shelby di Cillian Murphy. Costretto a tornare da un esilio autoimposto, con il futuro della sua famiglia e del suo Paese in gioco, l’uomo deve scontrarsi con i propri demoni e scegliere se affrontare la sua eredità o ridurla in cenere. BIRMINGHAM, ENGLAND - MARCH 02: <> attends the World Premiere of "Peaky Blinders: The Immortal Man" at Centenary Square on March 02, 2026 in Birmingham, England. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

