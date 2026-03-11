Il Partito Democratico si trova a dover affrontare tensioni interne in vista delle prossime elezioni amministrative. Le candidature sono ancora in fase di definizione e si registrano divergenze tra le diverse correnti del partito. A Firenze, le primarie sono al centro di discussioni accese, mentre le voci di tensione tra rappresentanti delle varie fazioni si fanno sempre più insistenti.

Firenze, 11 marzo 2026 – Ufficio complicazioni affari semplici. È il Pd, la ’Toscana diffusa delle primarie’. Anziché unire le primarie lacerano le federazioni delle cinque piazze clou che a maggio vanno al voto delle Comunali. A Sesto, il diamante di punta della scuderia di Avs, Lorenzo Falchi, ha abdicato per volare in Regione. I dem si sono ritrovati a rincorrere, con i verdi di Ecolò sull’Aventino nel pretendere le primarie con una candidata di bandiera, Beatrice Corsi. Picche. Primarie? No grazie. I vertici locali del Pd e Sinistra Italiana hanno trovato la quadra sul civico (vicino a Falchi, col placet del governatore Giani) Damiano Sforzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd, primarie e discordia sulle amministrative: candidature nel guado per i veleni fra correnti

