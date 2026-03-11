Pd primarie e discordia sulle amministrative | candidature nel guado per i veleni fra correnti

Da lanazione.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico si trova a dover affrontare tensioni interne in vista delle prossime elezioni amministrative. Le candidature sono ancora in fase di definizione e si registrano divergenze tra le diverse correnti del partito. A Firenze, le primarie sono al centro di discussioni accese, mentre le voci di tensione tra rappresentanti delle varie fazioni si fanno sempre più insistenti.

Firenze, 11 marzo 2026 – Ufficio complicazioni affari semplici. È il Pd, la ’Toscana diffusa delle primarie’. Anziché unire le primarie lacerano le federazioni delle cinque piazze clou che a maggio vanno al voto delle Comunali. A Sesto, il diamante di punta della scuderia di Avs, Lorenzo Falchi, ha abdicato per volare in Regione. I dem si sono ritrovati a rincorrere, con i verdi di Ecolò sull’Aventino nel pretendere le primarie con una candidata di bandiera, Beatrice Corsi. Picche. Primarie? No grazie. I vertici locali del Pd e Sinistra Italiana hanno trovato la quadra sul civico (vicino a Falchi, col placet del governatore Giani) Damiano Sforzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pd primarie e discordia sulle amministrative candidature nel guado per i veleni fra correnti
© Lanazione.it - Pd, primarie e discordia sulle amministrative: candidature nel guado per i veleni fra correnti

Articoli correlati

Elezioni Amministrative Campania, M5S: “Confronto con Pd ma stop a candidature calate dall’alto”M5S Campania chiede chiarezza su candidature e programmi alle amministrative: "Confronto con il Pd, ma no a fughe in avanti".

Amministrative 2026, FdI accelera: "Puntiamo su candidature unitarie nel Palermitano"Il senatore Raoul Russo nel corso di un incontro ha ribadito di voler riproporre la candidatura di Gaetano Di Chiara per Villabate, e proposto...

Una raccolta di contenuti su Pd primarie e discordia sulle...

Discussioni sull' argomento Pd, primarie e discordia sulle amministrative: candidature nel guado per i veleni fra correnti; La resa dei conti. Tra Pd e Sinistra è scontro totale.

Primarie sì, no, forse: Pd nel caos in Toscana per le elezioni comunali. Il centrodestra sceglie ad ArezzoIl civico Comanducci, appoggiato da Fratelli d’Italia, designato per il dopo Ghinelli ... corrierefiorentino.corriere.it

Le primarie Pd e il suicidio del centrodestraDopo la novità rappresentata dal duello in tv tra Bersani e Renzi, il torvo dibattito a Porta a Porta tra Meloni, Santanché e Lupi. Un confronto impari. I moderati ormai sono senza casa Il 28 novembre ... panorama.it

Digita per trovare news e video correlati.