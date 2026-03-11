Pausa Caffè | il sindaco ascolta senza filtri

Il sindaco di Recanati ha avviato oggi una nuova iniziativa chiamata Pausa Caffè, che prevede incontri informali con i cittadini. L’obiettivo è ascoltare le loro opinioni e preoccupazioni in modo diretto e senza filtri. L’appuntamento si svolge in un contesto semplice, con il sindaco che si confronta con le persone presenti, creando uno spazio di dialogo aperto e immediato.

Il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, ha lanciato oggi un nuovo formato di dialogo diretto con i cittadini attraverso l'iniziativa denominata Pausa Caffè. L'appuntamento si svolge a partire dalle 14:30 presso il Castello di Montefiore in via Luigi Flamini, con l'obiettivo esplicito di raccogliere le istanze della popolazione su strade, servizi e cultura. Questa iniziativa mira a trasformare la comunicazione amministrativa da monologo a scambio bidirezionale, permettendo ai residenti di esporre preoccupazioni concrete senza filtri burocratici. Un approccio dal basso per la città leopardiana. L'incontro non è pensato come una semplice udienza formale, ma come uno spazio informale dove il primo cittadino ascolta direttamente chi vive il territorio ogni giorno.