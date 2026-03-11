Paura a Milano tram rischia di essere avvolto e devastato da un incendio

A Milano, un tram ha rischiato di essere coinvolto in un incendio quando sono comparse scintille e fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si sviluppassero completamente. Nessun ferito è stato segnalato e la situazione è tornata alla normalità. La causa dell’incidente è ancora da chiarire.

Prima le scintille e il fumo, poco dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato il rogo. Un principio d’incendio ha interessato un tram in servizio sulla linea 27 (un “Sirietto”) in via Marco Bruto a Milano nella mattinata di mercoledì 11 marzo.Tutto è accaduto intorno alle 9.15. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incendio alle porte di Milano: appartamento avvolto e devastato dalle fiamme, paura per un bimbo di 6 anni Gazebo in legno avvolto e distrutto dalle fiamme, incendio forse partito da un'autoAttimi di paura nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio in via Carlo Pisacane a San Severo, dove intorno alle 2 i vigili del fuoco del posto,... Contenuti utili per approfondire Paura a Milano tram rischia di essere... Temi più discussi: Paura a Milano: tram deragliato, è il terzo incidente in pochi giorni; Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposo; Nuovo deragliamento a Milano: paura in via Filzi per un tram fuori controllo; Il dramma del tram 9 deragliato in via Vittorio Veneto: attesa sulle analisi a scatola nera e smartphone. Ecco la fase decisiva degli accertamenti. Tram deragliato: Andava fortissimo, la testimonianza di una sopravvissutaUna testimonianza da paura in merito all'incidente del tram deragliato a Milano che ha causato due morti e decine di feriti. newsmondo.it Tram Milano deraglia: 2 morti, oltre 40 feriti/ Video, ipotesi malore conducente: Ha saltato ultima fermataTram Milano deraglia, video e ultime notizie: 2 morti e almeno 40 feriti, alcuni in gravi condizioni. Tra ipotesi anche malore conducente: ecco perché ... ilsussidiario.net Napoli, paura in via Toledo: un 13enne è stato accoltellato alla coscia mentre tentava di sedare una rissa. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Pellegrini, dove i medici hanno diagnosticato 7 giorni di prognosi. Indagano i carabinieri del Nucle - facebook.com facebook Eventi 11 marzo a Bologna e dintorni: “Senza paura”, Mogol con Morandi x.com