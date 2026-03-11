Paura a Milano tram rischia di essere avvolto da un incendio | arrivano i pompieri

A Milano, un tram ha rischiato di essere travolto da un incendio. Le scintille e le fiamme hanno generato fumo, attirando l’attenzione dei passanti. Sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno spento le fiamme e evitato che il rogo si diffondesse ulteriormente. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Prima le scintille, la fiammata e il fumo, poco dopo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato il rogo. Un principio d'incendio ha interessato un tram in servizio sulla linea 27 (un "Sirietto") in via Marco Bruto a Milano nella mattinata di mercoledì 11 marzo.