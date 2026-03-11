Pasqua 2026 | Clara K-pop e tradizioni a Bellaria

A Bellaria-Igea Marina, dal 4 al 6 aprile 2026, si svolgono eventi dedicati alla Pasqua che coinvolgono musica, tradizioni e giochi. Durante la settimana, la città si anima con iniziative che uniscono aspetti culturali e di intrattenimento, attirando residenti e visitatori. La manifestazione si concentra su attività che celebrano la festività attraverso momenti di svago e tradizioni locali.

Bellaria-Igea Marina trasforma la settimana di Pasqua 2026 in un palcoscenico vivace, dove musica, tradizione e gioco si fondono tra il 4 e il 6 aprile. Il calendario propone un mix unico: dai dj set anni ’90 al K-pop, fino ai giochi di strada che richiamano le radici della comunità. L’evento centrale ruota attorno a Clara, attrice e cantautrice nota per Mare Fuori e vincitore di Sanremo Giovani 2023, che salirà sul palco di Piazza Don Minzoni sabato sera. La programmazione include anche tributi musicali, laboratori per bambini e la storica gara di uova sode sulle dune. La scena musicale: dal revival anni ’90 al fenomeno K-Pop. Il sabato 4 aprile alle 21:30, Viale Ennio ospita una serata dedicata alla musica degli anni novanta, curata da Rewind90 con dj set e visual vj. 🔗 Leggi su Ameve.eu

