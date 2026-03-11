Parma Pellegrino vale già 28 milioni!

Il Parma ha già valutato il valore di Mateo Pellegrino a 28 milioni di euro. Il giocatore sta attirando l’attenzione nel campionato di Serie A grazie alle sue prestazioni e al ruolo chiave all’interno della squadra. La società ha ufficialmente fissato questa cifra come indicazione del suo valore di mercato. Pellegrino si conferma tra i protagonisti della stagione del Parma.

Il Parma continua a sorprendere in Serie A, e il volto più rappresentativo di questa crescita è senza dubbio Mateo Pellegrino. Il giovane attaccante argentino, valutato circa 28,5 milioni di euro secondo l'ultimo report del CIES Football Observatory, non è solo una promessa del calcio europeo, ma.