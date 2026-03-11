Il 11 marzo 2026, la direttrice del distretto sanitario di Parma, Maria Teresa Guarnieri, ha incontrato il presidente della Provincia, Alessandro Fadda, per discutere delle priorità del territorio. L'incontro ha coinvolto questioni legate alla gestione sanitaria e alle esigenze della popolazione locale, che conta circa 230mila abitanti. Le due figure hanno condiviso un confronto diretto per pianificare le prossime iniziative.

La neo direttrice del distretto sanitario di Parma, Maria Teresa Guarnieri, ha incontrato mercoledì 11 marzo 2026 il presidente della Provincia Alessandro Fadda per definire le priorità del territorio. L’incontro si è svolto a Palazzo Giordani e ha coinvolto un’area che conta circa 230mila abitanti, comprendente la città e i comuni di Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Questo dialogo tra responsabilità politica e tecnica mira a rispondere alle esigenze locali attraverso una collaborazione stretta con le amministrazioni comunali e il volontariato. La direttrice, in carica dal 9 febbraio scorso, sta già svolgendo un tour di presentazioni nei vari comuni per raccogliere le istanze specifiche della popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma: Guarnieri e Fadda uniscono forze per 230mila abitanti

Articoli correlati

Dimensionamento scolastico, Fadda: "A Parma studenti in aumento"“Il territorio della Provincia di Parma presenta un trend di crescita costante nel numero di studenti e studentesse in tutto il ciclo di istruzione,...

Parco eolico 'Parma B', Fadda: "Dubbi sin dall’inizio"Il presidente della Provincia: "È una prima vittoria che tiene conto del parere dei territori, delle istituzioni locali e dei cittadini non...