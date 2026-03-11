Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, l’Università di Parma presenta 51 corsi magistrali rivolti agli studenti che vogliono proseguire gli studi. L’ateneo apre le porte per mostrare la nuova offerta formativa di secondo livello, con l’obiettivo di preparare i giovani alle sfide del futuro accademico e professionale. La giornata prevede incontri e presentazioni dedicate ai corsi disponibili.

Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, le porte dell’Università di Parma si aprono per mostrare l’offerta formativa di secondo livello. Cinquantuno corsi magistrali sono pronti ad accogliere chi ha completato il percorso triennale. L’iniziativa, denominata La tua scelta magistrale, coinvolge tutti i dieci dipartimenti dell’Ateneo in una giornata dedicata agli incontri e alle visite guidate. Il clima a Parma è nuvoloso con temperature intorno agli 11 gradi, ma l’atmosfera all’interno del campus è calda e propositiva. Studenti e visitatori possono confrontarsi direttamente con docenti e referenti dei corsi. Non si tratta solo di presentazioni teoriche: ci sono visite ai laboratori e poster session sulle ricerche principali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma: 51 corsi magistrali e nuove sfide per il 2026-2027

