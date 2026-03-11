Parma | 112mila euro recuperati per la bonifica ex Salamini

Il Tribunale di Parma ha stabilito che una società privata deve restituire più di 112.500 euro al Comune, a seguito di un procedimento legale riguardante la bonifica dell’area ex Salamini. La decisione riguarda il recupero delle spese sostenute dal Comune per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. La sentenza è stata emessa recentemente e riguarda l’obbligo di pagamento da parte della società.

Il Tribunale di Parma ha sancito l’obbligo per una società privata di rimborsare oltre 112.500 euro al Comune per la bonifica dell’area ex Salamini. La sentenza del 6 marzo 2026 conferma il diritto dell’amministrazione a farsi pagare le spese di smaltimento dei rifiuti speciali rimossi d’ufficio. L’esito processuale valida l’azione intrapresa dal Sindaco attraverso un’ordinanza urgente, trasformando un atto amministrativo in un risultato economico tangibile per il bilancio pubblico. Il giudice ha respinto ogni opposizione della parte responsabile dell’inquinamento, chiudendo definitivamente la questione sul piano giuridico. La somma esatta da recuperare è di 112. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma: 112mila euro recuperati per la bonifica ex Salamini Articoli correlati Bonifica rifiuti ex Salamini: il Tribunale impone che al Comune siano rimborsati oltre 112 mila euroIl Tribunale di Parma, Seconda Sezione Civile, ha respinto l’opposizione contro l’intimazione di pagamento relativa alle spese sostenute dal Comune... Decoro Urbano: conclusa bonifica della discarica abusiva all'ex SalaminiLe attività hanno previsto l’ispezione dei rifiuti abbandonati e la raccolta di elementi utili all’identificazione dei responsabili, anche attraverso...