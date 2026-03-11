Parisi | Sento la fiducia di Vanoli gioco dove serve alla squadra Rakow ostico

Parisi si presenta in conferenza stampa insieme a Vanoli alla vigilia della partita di Conference League contro il Rakow. Il difensore esprime di sentirsi supportato dall’allenatore e si dice disponibile a giocare dove serve alla squadra. La partita si disputa domani e il Rakow viene descritto come avversario difficile.

Firenze, 11 marzo 2026 – C'è Fabiano Parisi in conferenza stampa al fianco di Paolo Vanoli, alla vigilia del match di Conference League contro il Rakow. Il terzino campano ci sarà, per stessa ammissione del tecnico. "Il clima in gruppo è abbastanza tranquillo, sappiamo cosa stiamo vivendo e in campionato abbiamo il destino nelle nostre mani. Domani ci aspetta una squadra che ha fatto preliminari di Champions e Europa League, è ostica. Siamo un gruppo unito, nel calcio ci sono alti e bassi ma l'importante è mantenere equilibrio". Vanoli: "Teniamo alla coppa, poi penseremo a Cremona. Kean possiamo averlo lunedì" Si sente più completo adesso? "Voglio ringraziare il mister per la fiducia che mi sta dando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

