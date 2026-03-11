Durante la quarta tappa della Parigi-Nizza 2026, Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike ha vinto in solitaria sulla salita di Uchon, assicurandosi anche la leadership generale. Durante la stessa tappa, il ciclista spagnolo Ayuso è caduto e ha deciso di ritirarsi dalla corsa. La gara prosegue con queste novità significative per la classifica complessiva.

Jonas Vingegaard ipoteca la Parigi-Nizza 2026 al termine di una quarta tappa dove succede di tutto. Il danese del Team Visma Lease a Bike trionfa in solitaria sulla salita di Uchon e si prende anche la maglia di leader della classifica generale. Alle sue spalle il colombiano Daniel Felipe Martinez (Red Bull – BORA – hansgrohe), che termina a quarantuno secondi ed ora è anche secondo in una classifica generale che non vedrà più Juan Ayuso, visto che lo spagnolo della Lidl-Trek si è ritirato dopo una caduta che ha coinvolto anche Davide Piganzoli, anche lui costretto al ritiro. Quasi neanche il tempo di cominciare la tappa che subito ci sono dei ventagli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, Vingegaard ipoteca la vittoria con il successo nella quarta tappa. Ayuso cade e si ritira

