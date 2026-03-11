Parigi anni ’30 a Corinaldo | il cabaret di Madame Pistache

Al Teatro Goldoni di Corinaldo, negli anni ’30, si terrà uno spettacolo intitolato Grand Cabaret de Madame Pistache, che trasformerà la scena in un elegante locale parigino di quegli anni. L’evento prevede un allestimento che ricrea l’atmosfera delle feste parigine di quel periodo, portando in scena musica, costumi e ambientazioni tipiche del cabaret di quegli anni.

La scena del Teatro Goldoni di Corinaldo si trasformerà in un raffinato locale parigino degli anni Trenta, ospitando lo spettacolo Grand Cabaret de Madame Pistache. L’evento, previsto per domenica prossima alle ore 17, è curato dal Teatro Giovani Teatro Pirata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche. Al centro dell’iniziativa c’è Marta Pistocchi, artista che interpreterà il ruolo di Madame Pistache, una violinista virtuosa capace di evocare l’universo del cabaret storico attraverso musica, danza e comicità. Lo show, parte della quarantaduesima stagione di Teatro Ragazzi, promette un viaggio musicale che spazia dai ritmi swing di Cab Calloway alla malinconia di Edith Piaf. 🔗 Leggi su Ameve.eu

