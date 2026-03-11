Parcheggio aree contrassegnate da strisce blu | rinnovo pass residenti e abbonamenti

A Brindisi, il Settore opere pubbliche e trasporti ha annunciato il rinnovo dei pass residenti e degli abbonamenti per le aree di parcheggio con strisce blu. La disposizione, con protocollo n. 34220 del 6 marzo 2026, stabilisce le modalità di richiesta e utilizzo di questi titoli, rivolti a residenti e lavoratori interessati nelle zone interessate dall’ordinanza dirigenziale.

BRINDISI - A seguito della disposizione prot. n. 34220 del 06.03.2026, resa dal dirigente Settore opere pubbliche e trasporti, si comunica che i residenti e i lavoratori interessati al rilascio di pass e abbonamenti, da utilizzare con le modalità e nelle aree previste con ordinanza dirigenziale.