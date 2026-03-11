Paratie liquidazioni rinviate Fuga in avanti e stop della Regione

La Regione ha promesso rimborsi per le paratie ma finora ne ha erogati pochi, nonostante i fondi siano disponibili dal luglio 2023. I soldi derivano da donazioni raccolte dopo l’alluvione e non fanno parte del bilancio regionale. La questione riguarda anche il rinvio delle liquidazioni e le decisioni della Regione di fermare temporaneamente le erogazioni.

C’è un piccolo giallo nella vicenda dei rimborsi per le paratie che la Regione ha promesso, ma eroga col contagocce benché i soldi siano disponibili dal luglio 2023 (si tratta di donazioni dopo l’alluvione, non di soldi del bilancio regionale). Una settimana fa, mercoledì 4 marzo, Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, affermava: "Sulle 6.902 domande presentate, 4.986 risultano già ammesse e finanziate. Di queste 2.091 hanno tutta la documentazione completa (e 475 sono state liquidate), 2.895 sono invece ancora in attesa dei giustificativi di spesa". Facendo una semplice sottrazione risultava che 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paratie, liquidazioni rinviate. Fuga in avanti e stop della Regione Articoli correlati Leggi anche: "Paratie, 1.600 domande complete. Cosa aspetta la Regione a pagare?" Contributi per le paratie. La Regione ha prorogato di 6 mesi i termini per documentare le speseDopo il nostro articolo di lunedì scorso nel quale segnalavamo l’esasperante lentezza della Regione Emilia-Romagna nell’erogare i contributi per...