Paralimpiadi sci di fondo | Romele rimonta ma è quarto! Biglione in top10

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la gara di sci di fondo sui 10 km ha visto Giuseppe Romele concludere in quarta posizione, mentre Biglione si è classificato tra i primi dieci. La competizione ha attirato l’attenzione degli appassionati, con atleti che hanno sfidato le condizioni di gara e mostrato grande determinazione. La mattinata si è concentrata su questa disciplina, che si è distinta tra le prove più coinvolgenti della giornata.

Le Paralimpiadi di Milano Cortina stamattina sono dominate dallo sci di fondo: Giuseppe Romele chiude quarto, Biglione in top 10 Una delle competizioni più affascinanti delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 è sicuramente quella relativa la 10 km individuale di sci di fondo. Per gli uomini, c’erano grandi speranze per l’Italia grazie a Giuseppe Romele. Il 34enne, già vincitore di una medaglia paralimpica e di tre medaglie in carriera, ha dato lotta anche oggi nella 10 km, ma ha dovuto cedere il passo alla velocità dei diretti rivali. Romele è partito piuttosto male nei primi 5 km, attestandosi addirittura all’ottavo posto e con ampio ritardo rispetto alla vetta. 🔗 Leggi su Sportface.it

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

