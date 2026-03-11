Paralimpiadi l’Ucraina accusa | Rimossa nostra bandiera La replica | Solo spostata nella loro area residenziale

Da ilfattoquotidiano.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i Giochi Paralimpici di Milano Cortina, il Comitato paralimpico ucraino ha accusato la rimozione della propria bandiera, mentre il Comitato Paralimpico Internazionale ha risposto che la bandiera è stata semplicemente spostata nell’area residenziale. La disputa tra le due organizzazioni continua a essere al centro dell’attenzione, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali.

È ancora polemica tra il Comitato paralimpico dell’Ucraina e il Comitato Paralimpico Internazionale in occasione dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina. Dopo le proteste per l’ammissione degli atleti di Russia e Bielorussia con tanto di inno e bandiera, che ha portato a disertare la Cerimonia inaugurale, ora arriva l’accusa secondo cui sarebbero state rimosse le bandiere ucraine dal Villaggio. “Intorno al Villaggio ci sono molte bandiere, ma è importante che vengano esposte in luoghi dove sia possibile. Se ci si guarda intorno è evidente che le bandiere sono ammesse, quindi vogliamo solo cercare di capire perché queste sarebbero state rimosse”, ha risposto in conferenza stampa Craig Spence IPC Chief Brand and Communications Officer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

paralimpiadi l8217ucraina accusa rimossa nostra bandiera la replica solo spostata nella loro area residenziale
© Ilfattoquotidiano.it - Paralimpiadi, l’Ucraina accusa: “Rimossa nostra bandiera”. La replica: “Solo spostata nella loro area residenziale”

Articoli correlati

Leggi anche: Festa del Tricolore, Mattarella: "Nella bandiera le basi della nostra civiltà". Meloni: "È la nostra storia"

L’Ucraina boicotta la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi: proteste per la bandiera russaL'Ucraina ritirerà la sua bandiera dalla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi che si terrà a Verona il prossimo 6 febbraio dopo l'ammissione di...

Contenuti utili per approfondire Paralimpiadi l'Ucraina accusa Rimossa...

Temi più discussi: Paralimpiadi, atleti Ucraina non potranno indossare la propria divisa; Paralimpiadi, niente portabandiera alla cerimonia d'apertura dopo le polemiche su atleti russi e bielorussi. Il Comitato: Ragioni logistiche, ma alcune delegazioni erano pronte a disertare; Paralimpiadi, l'Ipc: niente atleti portabandiera alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026; Giochi Paralimpici invernali 2026, FS: stazioni più accessibili come eredità per i territori.

A Milano-Cortina scoppia il caso Ucraina: Noi discriminati. Pressioni per togliere bandiereNel primo giorno senza medaglie azzurre alle Paralimpiadi Milano Cortina l'Italia ha dovuto assistere al 'sorpasso' della Russia nel medagliere. sportmediaset.mediaset.it

paralimpiadi l ucraina accusaParalimpiadi, il Comitato sdogana la Russia: «Sì ai veterani in gara»CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - A una dozzina d’anni da Sochi 2014, ieri sera all’Arena di Verona è tornata a sventolare la bandiera della Russia (così come ... ilgazzettino.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.