Paralimpiadi Invernali 2026 Romele sfiora il bronzo | Ho dato il massimo pronto per la prossima gara

Durante le Paralimimpi Invernali di Milano Cortina 2026, Giuseppe Romele ha gareggiato senza riuscire a salire sul podio, nonostante abbia dato il massimo nella sua prova a Tesero il 11 marzo. La sua performance è stata caratterizzata da impegno e determinazione, ma non è bastata per ottenere il bronzo. Romele si dice pronto per affrontare la prossima sfida.

Tesero, 11 marzo 2026 – Una grande prova di carattere non basta a Giuseppe Romele per conquistare il podio, alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Azzurro mette cuore e anima nella 10 km maschile dello sci nordico in tecnica classica nella categoria Sitting. Ai bordi del lago di Tesero sfiora il terzo posto (già avuto a Pechino 2022) e incassa il quarto posto, a testa alta (a pochi secondo dal podio). L’oro va al fuoriclasse russo Golubkov che taglia il traguardo in 24:05.8, l’argento è del cinese Mao (24:22.1) e il bronzo va a Zheng con 24:24.5. “Credo di aver dato il massimo possibile. Il russo a Finstral aveva già fatto una gara spaziale, ma non sono paragonabili i due eventi, qui cambia tutto dal punto di vista mentale, fisico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

