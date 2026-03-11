Paralimpiadi dietro le medaglie l’innovazione delle protesi

Dopo la Seconda guerra mondiale, molti soldati e civili feriti hanno ripreso a praticare sport, scoprendo i benefici terapeutici di questa attività. Questo ha portato a un rapido sviluppo di protesi e attrezzature sportive progettate appositamente per atleti con disabilità. Le medaglie conquistate alle Paralimpiadi sono spesso il risultato di tecnologie innovative applicate a queste protesi.

Dopo la Seconda guerra mondiale molti soldati e civili feriti tornarono a praticare sport, scoprendone i vantaggi terapeutici e favorendo lo sviluppo di protesi e attrezzature sportive ad hoc. È la genesi di un percorso che avrebbe portato nel 1960 alle prime Paralimpiadi a Roma. Un comparto in crescita . Oggi dietro lo sport paralimpico e il mondo della disabilità in generale c'è l'industria dei presidi ortopedici e degli ausili per la mobilità, un comparto che nel 2024 ha sviluppato in Italia un giro d'affari aggregato di oltre 1,3 miliardi di euro. Un dato in crescita rispetto al 2023 (+4,8%) e al 2022 (+17,3%). Le stime per il 2025 indicano un incremento dei ricavi attorno al 5%, con una previsione del +7% per il 2026.