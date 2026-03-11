Paralimpiade | per l' Italia nove podi pesanti per il futuro

L’Italia ha conquistato finora nove medaglie alle Paralimpiadi, due in più rispetto a quelle di Pechino 2022 e a quattro dal record storico. Le medaglie sono state ottenute in diverse discipline e rappresentano un risultato importante per gli atleti italiani. La competizione continua e la squadra si prepara alle prossime sfide, con l’obiettivo di aumentare il numero di successi.

Con quattro medaglie in un colpo solo - una d’oro e tre d’argento - l’Italia, dopo le prime quattro giornate di Paralimpiade, si trova già a quota nove podi. Vale a dire due in più rispetto a Pechino 2022. E a quattro dal bottino più ricco di sempre, raccolto a Lillehammer 1994, dove però non ci furono medaglie d’oro, che sarebbero invece arrivate - nel numero di tre, come fino a questo momento - a Nagano ‘98. Le cifre dei Giochi norvegesi e di quelli giapponesi, peraltro, non possono essere confrontate con quelli dell’edizione in corso, essendo nel frattempo cambiate le categorie. Ed essendosi anche ampliata la famiglia paralimpica, a livello di nazioni e di atleti partecipanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paralimpiade: per l'Italia nove podi pesanti per il futuro Articoli correlati Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta con tre ori e nove podi!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,... Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2026. Al maschile già due podi per Giacomel in CechiaSarà Nove Mesto na Morave a ospitare la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26. Altri aggiornamenti su Paralimpiade per l'Italia nove podi... Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia | Elenco completo per edizioni e per sport; Al via le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina: in gara 665 atleti, 45 gli italiani - OMaR; Paralimpiadi 2026, l’Italia ha già superato Pechino 2022: obiettivo doppia cifra vicinissimo | La…; Paralimpiadi, la diversità come risorsa per tutti. Hockey, è tutto pronto per la partita Italia-UsaSabato pomeriggio per l'Italia arriva la sfida molto attesa con gli statunitensi, campioni in carica da quattro edizioni consecutive ... dire.it Paralimpiade Milano-Cortina, il via con una vittoria nel curling. La storia di Giuliana TurraIeri l'Italia ha battito la Corea per 7 a 5. La campionessa si racconta: l'incidente sul Monviso, l’incontro con l’Azzurro Emanuele Spelorzi e la svolta nella vita. Il lavoro da ostetrica, gli allenam ... corriere.it Con René De Silvestro la festa è completa! L’atleta di San Vito nella categoria sitting vince l’argento in combinata, la quarta medaglia di giornata la sua prima in questa paralimpiade! Terzo dopo il superG, René disegna una prova esemplare nello slalom e il s - facebook.com facebook Pelizzari: “Per arrivare all’eccellenza devi essere libero di testa” | Il campione azzurro di sci: “L’esperienza accumulata è fondamentale per affrontare una Paralimpiade” @fsitaliane x.com