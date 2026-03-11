Paralimpiade | per l' Italia nove podi pesanti per il futuro

L’Italia ha conquistato finora nove medaglie alle Paralimpiadi, due in più rispetto a quelle di Pechino 2022 e a quattro dal record storico. Le medaglie sono state ottenute in diverse discipline e rappresentano un risultato importante per gli atleti italiani. La competizione continua e la squadra si prepara alle prossime sfide, con l’obiettivo di aumentare il numero di successi.

Con quattro medaglie in un colpo solo - una d’oro e tre d’argento - l’Italia, dopo le prime quattro giornate di Paralimpiade, si trova già a quota nove podi. Vale a dire due in più rispetto a Pechino 2022. E a quattro dal bottino più ricco di sempre, raccolto a Lillehammer 1994, dove però non ci furono medaglie d’oro, che sarebbero invece arrivate - nel numero di tre, come fino a questo momento - a Nagano ‘98. Le cifre dei Giochi norvegesi e di quelli giapponesi, peraltro, non possono essere confrontate con quelli dell’edizione in corso, essendo nel frattempo cambiate le categorie. Ed essendosi anche ampliata la famiglia paralimpica, a livello di nazioni e di atleti partecipanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

