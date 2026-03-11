Paradosso Barella è diventato normale nonostante numeri speciali | che succede? Il piano di Chivu

Il centrocampista ha ormai raggiunto una condizione di normalità nonostante numeri che si distinguono, e il piano di Chivu mira a consolidare questa situazione. La sua importanza in squadra è evidente, e l’allenatore ha già ottenuto risultati simili con altri giocatori come Dimarco. La sua presenza rappresenta un punto fermo nel progetto tecnico, e il suo ruolo resta centrale nel percorso della squadra.

Nicolò Barella è uno stakanovista della prima ora. Uno che si fa notare anche se non finisce a referto per un gol o un destro al volo, specialità di casa fin dai tempi cagliaritani, quando calciava coi piedi il pallone da basket per far capire alla famiglia quale fosse il suo destino. Uno di cui si parla nei bar, sugli spalti o suoi giornali, perché alla voce “migliori centrocampisti azzurri e del mondo” il suo nome finisce sempre, di sicuro in Italia. Tuttavia, al netto di qualche fiammata, non sta giocando ai suoi livelli. Il Barella versione 2025-26, nei numeri, è più o meno lo stesso giocatore. Forse anche migliore in alcuni aspetti: secondo in Serie A per passaggi chiave dietro Dimarco (23), secondo per passaggi filtranti (29), primo per passaggi in profondità (69). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paradosso Barella, è diventato "normale" nonostante numeri speciali: che succede? Il piano di Chivu Articoli correlati Barella Inter, tra numeri d’élite e critiche: il paradosso del leader nerazzurroSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo... Chivu Inter, il paradosso dei numeri: tanti gol, ma non abbastanza per chiudere le partiteCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Approfondimenti e contenuti su Paradosso Barella Discussioni sull' argomento Inter, Bonny si ferma: niente Coppa Italia. E per il derby...; Zaniolo meriterebbe la Nazionale, ma Gattuso sembra ignorarlo: il paradosso dell’azzurro che non arriva; Convocati Gattuso, Padovan anticipa: Tre nomi del Napoli sicuri, ma lui rischia... Il Fatto Quotidiano - Il paradosso è tutto qui: si gonfia l’Inter per mesi e poi la si macella al primo inciampo. Si racconta che abbia la rosa migliore, salvo stupirsi quando perde gli scontri diretti, cioè proprio le partite in cui la qualità individuale conta più del siste - facebook.com facebook Il paradosso è che la sconfitta del Napoli contro il Chelsea ha portato l'esclusione dell'Inter dalle prime 8. #Napoli #InterBodo #GodoGlimt #SerieA #Calcio #SkySport #ChampionsLeague2026 x.com