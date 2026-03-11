L’italiana Paolini è stata eliminata da Gibson, giocatrice numero 112 del ranking, nel torneo di Indian Wells. Dopo aver perso il primo set 7-5, ha ceduto il secondo 2-6 e ha concluso il match con un punteggio di 6-1 nel terzo set. Salalenka ha invece proseguito il suo percorso senza difficoltà, superando l’avversaria successivamente.

I quarti di finale di Indian Wells rimangono un tabù per Jasmine Paolini. Come nel 2024 e 2025, l’azzurra si ferma agli ottavi di finale del 1000 californiano. Questa volta, però, lasciando qualche rimpianto in più, vista la caratura dell’avversaria: la n.112 al mondo Talia Gibson. 7-5 2-6 6-1 il punteggio che ha finito per premiare l’ex grande promessa junior, 21enne che prima di questo torneo aveva giocato solo 14 partite a livello tour, qualificazioni escluse. Paolini dal canto suo è stata troppo discontinua, apparendo spesso insicura e soprattutto con un po’ di stanchezza di troppo, nonostante la netta vittoria del secondo set che poteva spostare di nuovo l’inerzia a suo favore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paolini, la maledizione di Indian Wells continua: buttata fuori dalla numero 112 Gibson

