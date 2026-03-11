Paolini eliminata negli ottavi di finale a Indian Wells

L'italiana, classificata settima nel ranking e nel tabellone di Indian Wells, è stata eliminata negli ottavi di finale dopo aver perso in tre set contro un’aspirante australiana. La partita si è conclusa con la vittoria della giocatrice australiana, che ha superato l’avversaria italiana in una sfida intensa e combattuta. La competizione prosegue con le altre sfidanti del torneo.

L'azzurra, numero 7 del ranking e del tabellone, si arrende in tre set alla qualificata australiana Gibson INDIAN WELLS (USA) - Jasmine Paolini non riesce a conquistare il suo primo quarto di finale al "BNP Paribas Open", terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. La 30enne tennista toscana, numero 7 del ranking internazionale e del seeding, si è arresa negli ottavi alla qualificata australiana Talia Gibson (110 Wta) in tre set con il punteggio di 7-5 2-6 6-1, maturato in due ore e 1 minuto di gioco.