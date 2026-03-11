Pamcoc e Beltrami ridisegnano il concetto di musa con l' esposizione La forma dell' incontro

Dal 14 al 29 marzo, la Stazione degli Artisti di Gambettola ospita “La forma dell’incontro”, la mostra bipersonale degli artisti Pamcoc e Matteo Beltrami, a cura di Angela Molari, inserita nel programma della settima edizione di Sorelle Festival, progetto multidisciplinare diffuso sul territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

