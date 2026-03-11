Palladino prima di Atalanta-Bayern 1-6 | Li abbiamo studiati vogliamo giocarcela metto due punte e 4 giocatori d’attacco

Prima della partita tra Atalanta e Bayern Monaco, l'allenatore ha dichiarato di aver studiato la squadra avversaria e di voler affrontare l'incontro con un modulo offensivo, inserendo due punte e quattro giocatori d’attacco. Queste parole sono state riportate dalla pagina Facebook Ne Parlamo ar Clab, e sono state pronunciate dall’allenatore in un’intervista a Sky. La partita si è poi conclusa con un risultato di 1-6 a favore del Bayern.

Palladino prima di Bayern-Atalanta 1-6: "Vogliamo giocarcela, metto due punte e 4 giocatori d'attacco" Dalla pagina Fb Ne Parlamo ar Clab, ecco le parole profetiche di Palladino a Sky prima di Atalanta-Bayern. IL CORAGGIO DI PALLADINO: STASERA CON IL BAYERN VOGLIAMO GIOCARCELA, MISTER. NON AMIAMO TANTO LA ZONA, ANCHE SE TU HAI DETTO CHE PUOI PAGARE IN EUROPA GIOCANDO COSÌ. "Stasera con il Bayern vogliamo giocarcela e metto due punte, con 4 giocatori d'attacco, scelta che aveva pagato nel secondo tempo contro l'Udinese. Noi non amiamo tanto la zona. Noi cerchiamo i duelli, cerchiamo di andare a togliere il respiro agli avversari e andare a prenderli alti.