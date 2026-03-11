Palladino in conferenza dopo la batosta subita dal Bayern | Riproporrei esattamente la stessa formazione
Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. Ha affermato di ritenere che la formazione e l’assetto tattico adottati fossero quelli corretti e che riproporrebbe le stesse scelte se dovesse affrontare nuovamente la stessa partita. Palladino ha espresso la sua convinzione riguardo alla strategia adottata, senza menzionare cambi o alternative possibili.
Raffaele Palladino in conferenza stampa è convinto che la formazione e l'assetto tattico scelti per affrontare il Bayern Monaco fossero quelli giusti: "Riproporrei esattamente le stesse scelte". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Fabio Capello incalza Palladino dopo la lezione dal Bayern Monaco: “Ce l’hai detto tu, non io”Botta e risposta in tv tra Capello e Palladino dopo il ko dell'Atalanta col Bayern.
Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”Il Benfica pareggia a Braga, ma José Mourinho insiste nell'intervista del dopo partita di aver vinto.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palladino in conferenza dopo la batosta...
Temi più discussi: Coppa Italia, Palladino dopo il pareggio: Mi godo il momento all’Atalanta, vogliamo la finale; Atalanta Bayern Monaco, Palladino: 'Sarà una notte magica, ce la vogliamo godere'. Video; Palladino in conferenza dopo la batosta subita dal Bayern: Riproporrei esattamente la stessa formazione; Palladino ripagato dal modulo a due punte.
Palladino: Sarà una notte pesante, ma dobbiamo subito rialzarci! Rifarei tutto…Il tecnico dell'Atalanta ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco, ecco le sue ... calcioatalanta.it
Conferenza stampa Palladino: «Il pareggio è il risultato giusto! Affrontiamo una squadra di valore. E sullo stadio vuoto…»Conferenza stampa Palladino: il tecnico dell’Atalanta ha parlato dopo la partita contro la Lazio svoltasi all’Olimpico. Le sue parole Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenz ... lazionews24.com
Palladino prima di Atalanta-Bayern 1-6: “Li abbiamo studiati, vogliamo giocarcela, metto due punte e 4 giocatori d’attacco” A Capello a Sky: "Cerchiamo i duelli, cerchiamo di andare a togliere il respiro agli avversari e andare a prenderli alti. Mister, so che lei n - facebook.com facebook
#Palladino si inchina al Bayern: "Sono ingiocabili. Ma l'Atalanta non cambierà la sua identità" x.com