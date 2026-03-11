Palladino in conferenza dopo la batosta subita dal Bayern | Riproporrei esattamente la stessa formazione

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. Ha affermato di ritenere che la formazione e l’assetto tattico adottati fossero quelli corretti e che riproporrebbe le stesse scelte se dovesse affrontare nuovamente la stessa partita. Palladino ha espresso la sua convinzione riguardo alla strategia adottata, senza menzionare cambi o alternative possibili.