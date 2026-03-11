Palladino | Bayern troppo forte ma rifarei le stesse scelte De Roon | Dovevamo abbassarci

Nel match di Bergamo, l’allenatore ha affermato che il Bayern è risultato troppo forte, ma avrebbe comunque ripetuto le stesse decisioni di formazione. De Roon ha commentato che la squadra avrebbe dovuto abbassarsi di più in campo. Nonostante il tentativo di giocarsela con coraggio e scelte sorprendenti, i nerazzurri sono stati dominati dal Bayern in ogni fase del gioco.

Bergamo. Ha provato a giocarsela con coraggio, soprendendo nelle scelte di formazione. In campo però la supremazia del Bayern è stata totale, con i nerazzurri dominati in ogni aspetto del gioco. La squadra di Kompany si è dimostrata di un altro pianeta, il tabellone della New Balance Arena al 90° recitava un emblematico 1-6. Nonostante questo Raffaele Palladino non rimprovera niente ai suoi e sposta subito l’obiettivo verso quelli che annuncia essere i due veri obiettivi di questa stagione: il campionato e la Coppa Italia. Le parole del tecnico. Sulla serata – Dispiace perchè non era quello che volevamo, ma sapevamo di affrontare la squadra più forte al mondo: stasera lo hanno dimostrato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

