Palladino | A tratti davvero ingiocabili se la rigiocassi la rifarei allo stesso modo

Dopo la sconfitta per 1-6 contro il Bayern Monaco, il mister nerazzurro ha commentato la prestazione, affermando che alcune fasi sono state davvero ingiocabili e che, se dovesse rifare la partita, sceglirebbe di ripetere le stesse scelte. Ha anche dichiarato che la mentalità della squadra non cambierà, indipendentemente dal risultato.

L'INTERVISTA. Le parole del mister nerazzurro alla fine della gara persa 1-6 con il Bayern Monaco: «Non cambia la nostra mentalità». Una serata durissima per l'Atalanta, travolta 6-1 dal Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League. A fine gara il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino analizza la partita. «Prima di tutto faccio i complimenti al Bayern Monaco: è una squadra fortissima e ha confermato quello che ci aspettavamo. A tratti sono davvero ingiocabili», esordisce l'allenatore. «Il migliore in campo per noi stasera è stato il pubblico: i tifosi ci hanno sostenuto dal primo minuto alla fine nonostante una sconfitta che chiaramente fa male».