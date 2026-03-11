Su Canale 5 questa sera andranno in onda due soap turche molto popolari, creando un doppio appuntamento serale. La programmazione prevede due puntate consecutive, offrendo ai telespettatori due serate di sequenze emozionanti e colpi di scena. La scelta di trasmettere queste produzioni si inserisce nel palinsesto di Mediaset, che punta a soddisfare il pubblico appassionato di fiction straniere.

Sarà una “48 ore indimenticabile” quella che attende i fans delle dizi turche: oltre alla consueta programmazione pomeridiana infatti, Mediaset ha deciso di regalare loro un doppio appuntamento in prime time con due della serie più amate: dopo gli episodi serali di Forbidden fruit giovedì 12 marzo, ci attende il gran finale Io sono Farah la sera successiva, in prima visione assoluta su Canale 5. Forbidden fruit raddoppia giovedì 12 marzo. Le vicende di Yildiz e Halit sono pronte a riprendersi uno spazio nella programmazione serale di Canale 5. Mediaset è pronta a ripetere l’esperimento già provato in passato, restituendo alla dizi turca un posto nel prestigioso slot serale del giovedì. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Superguidatv.it - Palinsesto Mediaset: doppio appuntamento serale su Canale 5 con due soap turche molto amate

