Palermo-Montecarlo ecco le date il bando della ventunesima edizione

Il Circolo della Vela Sicilia ha annunciato le date della ventunesima edizione della regata Palermo-Montecarlo, uno degli eventi più importanti della vela d’altura nel Mediterraneo. L’organizzazione coinvolge anche lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, e l’evento ritorna dopo il successo della precedente edizione del ventennale. Le date ufficiali sono state confermate e comunicate recentemente.

È uno dei grandi appuntamenti della vela d'altura nel Mediterraneo: la Palermo-Montecarlo, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda, torna dopo il successo dell'edizione del ventennale, conferma le date ufficiali del.