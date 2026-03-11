Palermo 2026 | tour dei segreti per soli 10 euro

Il 15 marzo 2026 alle 10:30 a Palermo si terrà un tour serale dedicato ai segreti e alle storie meno conosciute della città. La visita si concentrerà sui dettagli nascosti e sugli aneddoti storici, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire aspetti poco noti del patrimonio locale. Il costo del tour è di 10 euro e l'accesso è riservato a un numero limitato di persone.

Il 15 marzo 2026 alle ore 10:30, Palermo ospiterà un tour serale dedicato ai pettegolezzi storici della città. L'iniziativa parte da Porta Nuova e si snoda nel cuore del centro storico fino a Piazza della Vergogna. Il costo è fissato a 10 euro per gli adulti e 5 euro per i minori dai 10 anni in su, mentre l'accesso è gratuito per i bambini più piccoli. Questa proposta turistica non si limita alla semplice visita guidata, ma punta a svelare segreti di corte, amori clandestini e cospirazioni di palazzo che hanno segnato la memoria collettiva dei palermitani. La guida sarà svolta da personale abilitato che condurrà i partecipanti attraverso giardini ricchi di palme, chiese antiche e vasti conventi.