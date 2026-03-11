Palazzo Ducale | Valettini sblocca i lavori e vieta

Nel cuore del Palazzo Ducale di Massa, un incontro tra la delegazione di Italia Nostra e il presidente della provincia ha portato a un accordo sulla ripresa dei lavori e sulla decisione di vietare determinate attività all’interno dell’edificio. La discussione si è concentrata sui temi legati alla tutela del patrimonio storico, con l’obiettivo di preservare il bene culturale. La decisione finale ha segnato un passo importante nelle modalità di intervento sul monumento.

Nel cuore del Palazzo Ducale di Massa, un incontro tra la delegazione di Italia Nostra e il presidente della provincia Roberto Valettini ha generato una piena sintonia su temi cruciali per il patrimonio locale. La riunione si è svolta in un clima costruttivo, dove le richieste storiche dell'associazione sono state accolte con volontà concreta da parte dell'amministrazione provinciale. Dalla rimozione dei ponteggi che osteggiano la vista del palazzo alla gestione della discarica di Cava Fornace, fino al destino del mulino di Canevara, ogni punto trattato ha trovato riscontro immediato nelle intenzioni del nuovo presidente. Questo allineamento segna un momento significativo per la tutela del territorio apuano, trasformando decenni di richieste inascoltate in azioni programmate.