Palazzo Bastogi | 250mila euro per salvare l’archivio

È iniziato il lavoro di recupero di Palazzo Bastogi, con un investimento superiore ai 250mila euro. Il progetto prevede un intervento di restauro della durata di un anno, con l’obiettivo di preservare l’archivio conservato all’interno dell’edificio. I lavori sono stati avviati ufficialmente e dureranno circa 365 giorni.

Il cantiere per il recupero di Palazzo Bastogi è ufficialmente partito, con un investimento che supera i 250mila euro e una durata prevista di ben 365 giorni. L’intervento si concentra sulla facciata sinistra dell’edificio situato in via dell’Oriuolo, dove sono stati rilevati segni evidenti di degrado come l’esfoliazione degli intonaci e il distacco di elementi decorativi in pietra. La sede ospita l’Archivio Storico del Comune di Firenze, rendendo la manutenzione non solo estetica ma fondamentale per la sicurezza antincendio dei documenti custoditi all’interno. L’assessore alla cultura Giovanni Bettarini ha sottolineato come questo lavoro sia parte di un impegno costante della giunta comunale verso la tutela del patrimonio storico-architettonico fiorentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

