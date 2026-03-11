Paganin | Il Milan rappresenta bene il suo allenatore Campionato riaperto? No l’Inter è fuori portata

Durante la trasmissione 'Maracanà' su TMW Radio, Antonio Paganin ha commentato il derby di Milano vinto dal Milan, sottolineando come la squadra rifletta lo stile del suo allenatore. Ha anche affermato che il campionato non si riapre e che l’Inter appare fuori portata per la conquista del titolo.

L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin, ospite a 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio', ha parlato dei principali temi che ha lasciato la 28^ giornata di Serie A. Ovviamente, non poteva mancare un pensiero al derby di Milano vinto dal Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole. "Il Milan è una squadra che rappresenta bene il suo allenatore, dà poco allo spettacolo ed è cinica. Un'Inter che mi ha lasciato perplesso, un po' piatta. Non credo ci sia stato un contraccolpo dall'uscita Champions. Forse non puoi lasciare entrambi gli attaccanti principali fuori. Mi aspettavo qualcosa di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

