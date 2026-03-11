Padova-Catanzaro trentesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentesima giornata di Serie B 20252026, si sfidano Padova e Catanzaro. La partita si disputa in Italia, con le formazioni che cercano di raggiungere i propri obiettivi di classifica: i veneti vogliono mantenere la posizione in zona playoff, mentre i calabresi mirano a consolidare la loro posizione. La gara si svolge tra le due squadre e sarà visibile su canali sportivi dedicati.

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I veneti vogliono restare in scia playoff, mentre i calabresi puntano a blindarli. Padova-Catanzaro si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-CATANZARO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancoscudati devono tornare alla vittoria dopo aver raccolto soltanto un punto nelle ultime due gare. La squadra di Andreoletti sono decimi, ma con soli quattro punti di vantaggio sulla zona playout, ed ora dovrà vedersela con un avversario molto ostico. I calabresi occupano il quinto posto, sono reduci dal successo contro l'Empoli ed hanno raccolto 17 punti nelle ultime cinque giornate.