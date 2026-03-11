Padova | 12 arresti nel casolare di corso Australia

Nella notte del 10 marzo, a Padova, un’operazione ha portato all’arresto di dodici persone trovate all’interno di un casolare abbandonato di corso Australia. Le forze dell’ordine hanno identificato i presenti e li hanno allontanati dal luogo. L’intervento ha coinvolto le autorità, che hanno eseguito le operazioni di sicurezza e controllo nella zona.

La notte del 10 marzo ha un’operazione mirata a corso Australia, dove dodici persone sono state identificate all’interno di un casolare abbandonato e successivamente allontanate. Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova hanno agito su disposizione diretta del questore Marco Odorisio per porre fine a un’occupazione abusiva che stava trasformando la struttura in una base fissa. Tra i presenti si contano nove uomini e tre donne, tutti con precedenti penali legati a reati contro il patrimonio e l’incolumità pubblica. L’intervento si è svolto nel cuore della città veneta, un territorio noto per la sua vitalità economica ma anche per le sue zone marginali che richiedono attenzione costante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

