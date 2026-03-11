Padenghe | visita guidata dalla pieve di Sant' emiliano al Castello-Ricetto
A Padenghe sul Garda, un borgo medievale, si svolge una visita guidata che accompagna i visitatori dalla pieve di Sant’Emiliano al Castello-Ricetto. Durante il percorso, vengono illustrati i principali elementi storici e architettonici di questi luoghi, consentendo di conoscere meglio le caratteristiche e le peculiarità del centro storico. La visita si rivolge a chi desidera scoprire le tracce del passato ancora presenti nel borgo.
